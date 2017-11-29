Квартирный вопрос. Фонд гарантирования продаст "плохую" ипотеку

ФГВФЛ распродает ипотечные кредиты неплатежеспособных банков. Заемщики поспорят за свои кредиты с банками и коллекторами

Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает распродажу прав требований по ипотечным кредитам неплатежеспособных банков. Этот сегмент активов для ФГВФЛ считается одним из самых проблемных. На балансах банков, которые находятся в состоянии ликвидации, насчитывается 40 000 ипотечных кредитов на сумму 68 млрд грн, 98% из них вообще не обслуживаются. В начале месяца фонд уже протестировал эту идею, продав несколько лотов на аукционе. Возобновить торги в фонде обещают до конца года.

По данным Фонда, свыше 90% ипотечных займов выданы до 2009 года в иностранной валюте по курсу 5 грн/$. Их стоимость в результате девальвации выросла более чем в пять раз и стала непосильной для многих заемщиков. Впрочем, избежать возвращения долгов у них вряд ли получится. "Большинство заемщиков считают, что если банк признан неплатежеспособным, то возвращать деньги не нужно. Но вернуть долги в любом случае придется: если не банку, то новому кредитору, который купит права требования по кредиту в ходе открытых торгов", - говорит Светлана Рекрут, заместитель директора - распорядителя Фонда гарантирования.



Распродажа будет происходить постепенно. В течение года Фонд хочет продать 20 000 кредитов с балансовой стоимостью 36 млрд грн. Большинство из них будут выставлены на торги еще в 2017 году. Остальная часть ипотечных кредитов стоимостью 32 млрд грн находится в залоге у Национального банка, эти активы выставят на торги после согласования условий продажи с регулятором.

Потенциальные покупатели в первую очередь смогут приобрести кредиты банков, срок ликвидации которых подходит к концу, а также активы крупных банков Дельта, Надра, Фидобанк, Финансы и Кредит.





На топ-6 банков приходится более 90% ипотечной задолженности. Источник ФГВФЛ



Как будет проходить продажа





Права требования по ипотечным кредитам будут продавать индивидуально на условиях голландских аукционов с большим дисконтом. Первые попытки реализовать подобные активы уже предпринимались. "На сегодняшний день у нас уже есть первые результаты голландских аукционов именно по ипотеке. Они достаточно обнадеживающие. Выставленные на продажу активы были проданы с дисконтом 70% от балансовой стоимости, - говорит Светлана Рекрут. -Дисконт большой, но эти 70% - это фактически курсовая переоценка кредита в результате девальвации".



Права требования, которые не удастся продать, позже повторно выставят на торги, объединив в большие пулы. Для Фонда эта схема менее выгодна. "В Украине из-за низкого качества ипотечных портфелей и наличия моратория на реализацию предмета залога рыночная стоимость ипотечных портфелей составляет в среднем менее 10% от суммы задолженности при условии продажи в составе пулов", - объясняет Тарас Елейко, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда.

Читайте также: Голландский дебют. Как Фонд гарантирования обновил свои аукционы

Лоты будут продаваться в системе ProZorro. К торгам, как и прежде, не допускаются сами заемщики или их поручители. Заемщиков о продаже прав требований по их кредиту будут уведомлять письмом. В письмах будет предоставлена информация о дате и времени торгов и начальной цене аукциона. По запросу они также смогут получить информацию на сайте Фонда гарантирования или в кол-центре учреждения.



Кредиты, которые все еще обслуживаются, Фонд будет выставлять на торги в последнюю очередь. Заемщики, не желающие, чтобы их кредит был продан, смогут обратиться в Фонд гарантирования с просьбой о реструктуризации задолженности.



Реструктуризированные кредиты также будут последними в очереди на продажу. Сама программа реструктуризации еще находится в разработке у ФГВФЛ, ее деталей пока не разглашают. Предполагается, что процедура реструктуризации будет одинаковой для заемщиков всех банков. Если после оформления рассрочки клиент будет пропускать платежи, то его кредит отправится на продажу немедленно, отмечает Рекрут.



Чего ждать заемщикам



Приобрести права требования по ипотеке смогут банки, коллекторские компании и даже отдельные физические лица. Чем это чревато для владельцев ипотечных квартир? Если собственник ипотечной недвижимости соблюдал условия кредитного договора и своевременно выполнял свои обязательства, после смены кредитора для него фактически ничего не изменится. Такие кредиты будут интересны банкам, это позволит им нарастить работающие кредитные портфели.



Иначе будет выглядеть процедура в случае продажи проблемных кредитов. Если должник не обслуживал банковский заем в течение длительного времени, покупатели такого кредита (как физлица, так и юрлица) вправе реализовать залоговое имущество во внесудебном порядке, говорит Сергей Деркач, старший юрист Адвокатского объединения ЮФ Ario. "Покупатель права требования может оформить права собственности квартиры на себя или продать недвижимое имущество третьим лицам от имени покупателя согласно ипотечной оговорке, при условии, если в течение 30 дней с момента получения уведомления о погашении задолженности должник или собственник квартиры не погасил свой долг", - поясняет Деркач.

Читайте также: Ворушилин: За Фондом гарантирования наблюдает СБУ

Покупка проблемных активов может быть интересна коллекторским компаниям, основная цель которых - получить, а затем продать имущество по реальной стоимости. Но покупателями могут выступить непосредственно и сами должники, которые будут выкупать свои же кредиты через третьих лиц, включая родственников. Законом это не запрещено. "Для собственников ипотечных квартир это, пожалуй, наиболее приемлемый и доступный способ закрыть кредит и вернуть недвижимость в полноценную собственность с дисконтом в 50-70% от суммы задолженности. Именно такие покупатели, по нашим ожиданиям, будут составлять львиную долю участников рынка проблемных активов", - считает эксперт.



Наибольшая трудность в оформлении права собственности у покупателей прав требования на ипотечные квартиры может возникнуть в случае, если в квартире прописаны несовершеннолетние. По словам Деркача, выселение в таком случае возможно только по решению суда. Еще один риск покупки таких активов - наличие арестов и судебных тяжб относительно предмета ипотеки.

Кристина Болотова