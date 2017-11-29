Официальные курсы банковских металлов на 29.11.2017

Нацбанк Украины установил на 29 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 347143,68 грн;

серебро - 4587,02 грн;

платина - 254744,91 грн;

палладий - 269524,41 грн.

Напомним, на 28 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 347489,92 грн;

серебро - 4588,83 грн;

платина - 250909,78 грн;

палладий - 268621,06 грн.

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