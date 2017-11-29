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Укрпошта может купить банк

29.11.2017 09:06
Почтовый оператор намерен развивать финансовые услуги
Игорь Смелянский

Государственная Укрпошта намерена развивать финансовые услуги. Один из возможных вариантов - покупка банка. Об этом сообщил руководитель Укрпошты Игорь Смелянский на инфраструктурном дне в ЕБА, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы хотим развивать финансовые услуги. Вариант А - нужен закон. Если это не произойдет, есть вариант Б - купить банк. Нам могут не позволить это сделать. Тогда есть вариант В - партнерство с банком. Запретить нам это сделать не смогут", - подчеркнул Смелянский.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с рядом небольших банков с целью партнерства.

Напомним, ранее НБУ сообщил, что система Почтовый перевод от Укрпочты стала лидером среди систем-резидентов по денежным переводам. В планах Укрпочты - открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безналичных платежей.

В интервью LIGA.net Смелянский заявлял, что Укрпочта бросает вызов банковскому сектору. Госкомпания собирается расширить перечень финансовых услуг и сделать своими клиентами 14 млн человек. В планах Укрпочты открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безниличных платежей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укрпочта, Смелянский
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