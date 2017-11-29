Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,15 коп до 26,7305 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,80 коп - до 26,9790 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,83 грн, минимальный курс продажи - 26,92 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,62 коп и составляет 31,5275 грн, средний курс продажи - вырос на 0,67 коп до 32,1380 грн. Продать евро дороже можно за 31,7 грн, купить дешевле - за 31,98 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,632 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7305 26,9790 0,4157 0,4632 31,5275 32,1380 Медиана 26,7500 26,9800 0,4300 0,4630 31,6500 32,1200



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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