Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,80 коп - до 26,9790 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,83 грн, минимальный курс продажи - 26,92 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,62 коп и составляет 31,5275 грн, средний курс продажи - вырос на 0,67 коп до 32,1380 грн. Продать евро дороже можно за 31,7 грн, купить дешевле - за 31,98 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,632 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7305
|
26,9790
|
0,4157
|
0,4632
|
31,5275
|
32,1380
|
Медиана
|
26,7500
|
26,9800
|
0,4300
|
0,4630
|
31,6500
|
32,1200
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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