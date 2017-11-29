Курс доллара на межбанке превысил 27 грн

В среду, 29 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,93/26,96*, к 12:00 котировки составили 26,99/27,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные - 27,02.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4617/0,4624, к 12:00 котировки составили 0,4626/0,4637.



Торги по евро начались с котировок 31,6905/31,9880, к 12:00 котировки составили 32,0236/32,0565.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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