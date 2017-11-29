НБУ присвоил "дочке" Киевстара статус оператора платежной системы
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил дочерней компании Киевстара Стармани право на получение статуса оператора платежной инфраструктуры. Об этом президент Киевстара Петр Чернышов написал на своей странице в Facebook.
"Стармани, 100% дочерняя компания Kyivstar, наконец-то получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры", - сообщил Чернышов.
НБУ еще должен утвердить положение об осуществлении операций с электронными деньгами национальной платежной системы Простір, после чего Киевстар будет готов к запуску мобильных финансовых услуг для абонентов.
Стармани еще в июне 2016 года получил лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте. Киевстар намерен вывести компанию на рынок к концу 2017 года, отмечал в начале августа президент компании.
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