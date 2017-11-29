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НБУ присвоил "дочке" Киевстара статус оператора платежной системы

29.11.2017 12:52
Нацбанк предоставил компании Стармани право на получение статуса оператора платежной инфраструктуры
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил дочерней компании Киевстара Стармани право на получение статуса оператора платежной инфраструктуры. Об этом президент Киевстара Петр Чернышов написал на своей странице в Facebook.

"Стармани, 100% дочерняя компания Kyivstar, наконец-то получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры", - сообщил Чернышов.

НБУ еще должен утвердить положение об осуществлении операций с электронными деньгами национальной платежной системы Простір, после чего Киевстар будет готов к запуску мобильных финансовых услуг для абонентов.

Стармани еще в июне 2016 года получил лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте. Киевстар намерен вывести компанию на рынок к концу 2017 года, отмечал в начале августа президент компании.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, платежные системы
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