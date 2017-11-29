НБУ опубликовал график работы системы электронных платежей

Нацбанк рассказал, как будет работать его система электронных платежей на новогодние праздники

Cистема электронных платежей Национального банка Украины (СЭП НБУ) 27 и 28 декабря будет работать в режиме продленного банковского дня на два часа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на своей странице в Facebook.



29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства. НБУ и Госказначейство могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.



1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов на межбанке (КредИнфо2), система Реестр договоров с нерезидентами-2 не работают.



2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.



С 3 по 5 и 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.



С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный 28 декабря.



В период с 30 декабря до 8 января 2018 года включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.



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