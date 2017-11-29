НБУ опубликовал график работы системы электронных платежей
Cистема электронных платежей Национального банка Украины (СЭП НБУ) 27 и 28 декабря будет работать в режиме продленного банковского дня на два часа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на своей странице в Facebook.
29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства. НБУ и Госказначейство могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.
1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов на межбанке (КредИнфо2), система Реестр договоров с нерезидентами-2 не работают.
2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
С 3 по 5 и 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный 28 декабря.
В период с 30 декабря до 8 января 2018 года включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- Активы украинских банков в октябре сократились на 0,3% 15:02
- НБУ опубликовал график работы системы электронных платежей 14:17
- Сводный бюджет в январе-октябре выполнен с профицитом 14:07
- НБУ присвоил "дочке" Киевстара статус оператора платежной системы 12:52
- НБУ против того, чтобы Укрпочта покупала банк 12:30