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Активы украинских банков в октябре сократились на 0,3%

29.11.2017 15:02
На 1 ноября активы работающих украинских банков составили 1,43 трлн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Активы работающих украинских банков, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, в октябре сократились на 3,73 млрд грн, или на 0,3%, - до 1,28 трлн грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

С начала года рост активов составил 20,68 млрд грн, или 1,6%.

В октябре обязательства банков сократились на 0,5% и на 2,3% с начала года - до 1,11 трлн грн. Капитал банков вырос на 0,8% в октябре и на 37,4% с начала года - до 170,06 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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