ФГВФЛ рассказал, как выводили деньги из Автокразбанка

Средства из Автокразбанка выводили через кредитование связанных с акционерами компаний

Вывод средств из Автокразбанка накануне признания его неплатежеспособным происходил через схему кредитования и поручительства связанных с акционерами компаний. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Большую часть ценных бумаг, находящихся в залоге АКБ Банка составляют простые именные акции компании Южный транспорт. Общее количество переданных в обеспечение по кредитам таких акций - 18,25 млрд штук.



Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в 2015 году включила Южный транспорт в перечень эмитентов, имеющих признаки фиктивности. Согласно последнему размещенному годовому финотчету, эта компания является убыточной, кроме того, она зарегистрирована на временно оккупированной территории Крыма.



Решения, принятые на заседаниях кредитного комитета банка, с участием членов правления, которые касались выдачи кредитных средств или изменения условий кредитования заемщиков, не только были доподлинно известны набсовету банка, но и согласовывались с ним, отмечает ФГВФЛ.



Ущерб в результате таких действий превысил 700 млн грн, или 2/3 от общего кредитного портфеля банка.



Автокразбанк выступил имущественным поручителем по кредиту, который австрийский Meinl Bank выдал кипрской компании Agalusko Investment. В обеспечение займа передали денежные средства на $9 млн, которые были на корреспондентском счете банка в австрийском финучреждении.



В ФГВФЛ сообщили, что по указанным фактам открыто уголовное производство.



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