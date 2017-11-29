ФГВФЛ рассказал, как выводили деньги из Автокразбанка
Вывод средств из Автокразбанка накануне признания его неплатежеспособным происходил через схему кредитования и поручительства связанных с акционерами компаний. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
Большую часть ценных бумаг, находящихся в залоге АКБ Банка составляют простые именные акции компании Южный транспорт. Общее количество переданных в обеспечение по кредитам таких акций - 18,25 млрд штук.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в 2015 году включила Южный транспорт в перечень эмитентов, имеющих признаки фиктивности. Согласно последнему размещенному годовому финотчету, эта компания является убыточной, кроме того, она зарегистрирована на временно оккупированной территории Крыма.
Решения, принятые на заседаниях кредитного комитета банка, с участием членов правления, которые касались выдачи кредитных средств или изменения условий кредитования заемщиков, не только были доподлинно известны набсовету банка, но и согласовывались с ним, отмечает ФГВФЛ.
Ущерб в результате таких действий превысил 700 млн грн, или 2/3 от общего кредитного портфеля банка.
Автокразбанк выступил имущественным поручителем по кредиту, который австрийский Meinl Bank выдал кипрской компании Agalusko Investment. В обеспечение займа передали денежные средства на $9 млн, которые были на корреспондентском счете банка в австрийском финучреждении.
В ФГВФЛ сообщили, что по указанным фактам открыто уголовное производство.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- К закрытию межбанка курс доллара превысил 27 гривень 17:28
- Оккупанты списали крымчанам украинские долги по кредитам 16:52
- ФГВФЛ рассказал, как выводили деньги из Автокразбанка 16:10
- Активы украинских банков в октябре сократились на 0,3% 15:02
- НБУ опубликовал график работы системы электронных платежей 14:17
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6825
-
6101
-
3494
-
3342
-
3098
- Коломойский дал показания на "преступную группировку" Гонтаревой 20:29
- Nasdaq готовится запустить фьючерсы на биткоин в 2018 году 18:41
- Бегите от биткоина, как от чумы - инвестор Джек Богл 17:30
- К закрытию межбанка курс доллара превысил 27 гривень 17:28
- Курс биткоина превысил отметку в $11 тысяч 17:25