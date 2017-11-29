Оккупанты списали крымчанам украинские долги по кредитам

Оккупационные власти регламентировали порядок списания с крымчан долгов по кредитам перед украинскими банками

Так называемый государственный совет Крыма сегодня, 29 ноября, утвердил во втором, окончательном чтении, "закон", регламентирующий порядок списания с жителей Крыма долгов по кредитам, взятым в украинских банках, которые прекратили работу на полуострове в 2014 г. после его аннексии Россией. Об этом сообщает Интерфакс.

"Подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 г. она не превышала 5 млн руб. или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 млн руб.", - сказал самопровозглашенный "спикер госсовета Крыма" Владимир Константинов.

В документе прописаны категории заемщиков, имеющие право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками: это заемщики, которые на дату вступления в силу "закона" являются неработающими пенсионерами, или имеют на иждивении одного и более несовершеннолетних детей и воспитывают их без второго родителя, опекуны одного и более несовершеннолетних детей, имеющие при этом родных несовершеннолетних детей, ветерана боевых действий.

В первом чтении "закон" был принят в сентябре.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в конце июля 2017 г. подписал закон, который дал возможность урегулировать долги жителей аннексированного Крыма без личного общения с кредитором, через Фонд защиты вкладчиков.

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