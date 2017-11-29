 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.78  27.02   EUR:  31.64  32.16
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Оккупанты списали крымчанам украинские долги по кредитам

29.11.2017 16:52
Оккупационные власти регламентировали порядок списания с крымчан долгов по кредитам перед украинскими банками
Владимир Константинов, фото: EPA

Так называемый государственный совет Крыма сегодня, 29 ноября, утвердил во втором, окончательном чтении, "закон", регламентирующий порядок списания с жителей Крыма долгов по кредитам, взятым в украинских банках, которые прекратили работу на полуострове в 2014 г. после его аннексии Россией. Об этом сообщает Интерфакс.

"Подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 г. она не превышала 5 млн руб. или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 млн руб.", - сказал самопровозглашенный "спикер госсовета Крыма" Владимир Константинов.

В документе прописаны категории заемщиков, имеющие право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками: это заемщики, которые на дату вступления в силу "закона" являются неработающими пенсионерами, или имеют на иждивении одного и более несовершеннолетних детей и воспитывают их без второго родителя, опекуны одного и более несовершеннолетних детей, имеющие при этом родных несовершеннолетних детей, ветерана боевых действий.

В первом чтении "закон" был принят в сентябре.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в конце июля 2017 г. подписал закон, который дал возможность урегулировать долги жителей аннексированного Крыма без личного общения с кредитором, через Фонд защиты вкладчиков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Крым
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров