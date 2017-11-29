 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.78  27.02   EUR:  31.64  32.16
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Бегите от биткоина, как от чумы - инвестор Джек Богл

29.11.2017 17:30
Основатель The Vanguard Group Джек Богл предостерег от выведения денег из традиционных рыночных активов ради покупки биткоинов
Джек Богл (фото - MarketWatch)

Легендарный американский инвестор, основатель группы Vanguard Джек Богл советует держаться подальше от биткоина и не выводить деньги из традиционных активов ради него. Об этом пишет Bloomberg.

"Бегите от биткоина, как от чумы. Я ясно выразился?", - ответил Богл на вопрос аудитории на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"У биткоина нет нормы прибыли. У облигаций есть купон, у акций есть прибыль и дивиденды, у золота ничего нет. У биткоина же нет вообще никакой поддержки, кроме надежды, что когда-нибудь вы продадите его дороже, чем купили", - объяснил Богл.

Тем временем, курс биткоина сегодня превысил отметку $11 тысяч.

28 ноября курс биткоина впервые превысил $10 тыс. на торгах в Южной Корее.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров