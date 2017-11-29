Коломойский дал показания на "преступную группировку" Гонтаревой

Бывший совладелец ПриватБанка в показаниях НАБУ назвал Гонтареву, Рожкову и Пасенюка членами преступной группировки

Игорь Коломойский дал показания Национальному антикоррупционному бюро в деле о национализации ПриватБанка. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на собственные источники, в том числе - в правоохранительных органах.

Детективы Антикоррупционного бюро записывали показания Коломойского в посольстве Украины в Берне, Швейцария, в 20-х числах ноября.

По словам одного из источников, Коломойский в своих показаниях назвал членами преступной группировки Макара Пасенюка, Валерию Гонтареву, Катерину Рожкову, а также подробно рассказал о том, как принималось решение о национализации ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины и ПриватБанк проиграли суд ФК Динамо.

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