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Коломойский дал показания на "преступную группировку" Гонтаревой

29.11.2017 20:29
Бывший совладелец ПриватБанка в показаниях НАБУ назвал Гонтареву, Рожкову и Пасенюка членами преступной группировки
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский дал показания Национальному антикоррупционному бюро в деле о национализации ПриватБанка. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на собственные источники, в том числе - в правоохранительных органах.

Детективы Антикоррупционного бюро записывали показания Коломойского в посольстве Украины в Берне, Швейцария, в 20-х числах ноября.

По словам одного из источников, Коломойский в своих показаниях назвал членами преступной группировки Макара Пасенюка, Валерию Гонтареву, Катерину Рожкову, а также подробно рассказал о том, как принималось решение о национализации ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины и ПриватБанк проиграли суд ФК Динамо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НАБУ, Гонтарева, Коломойский
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