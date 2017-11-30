Лидеры и аутсайдеры. О чем говорит обновленная статистика НБУ

Нацбанк раскрыл показатели банков за третий квартал. Худший результат у "россиян", Привата и банка Кредит-Днепр

Банковская система закончила третий квартал с прибылью в 1,4 млрд грн. Количество неприбыльных банков почти не изменилось: 17 финучреждений по итогам 9 месяцев 2017 года были убыточными, следует из обновленной статистики НБУ.

Худшие показатели по-прежнему демонстрируют "дочки" российских госбанков, Приват и Укрсоцбанк. В третьем квартале к ним присоединился банк Виктора Пинчука Кредит Днепр.



В числе самых прибыльных - банки с иностранным капиталом, а также госбанки - Укрэксим, Ощад и Укргаз. Среди банков с частным украинским капиталом наиболее успешным стал ПУМБ Рината Ахметова.



В ТОП-20 по уровню прибыли вошли также финучреждения других крупнейших бизнесменов: А-Банк семьи Суркисов, Универсал Банк Сергея Тигипко, Юнекс Банк Вадима Новинского, Международный инвестиционный банк Петра Порошенко и банк Авангард Макара Пасенюка и Константина Стеценко.



LIGA.net разбиралась в результатах банковского сектора в третьем квартале.



Показали плюс



Самым успешным банком Украины остается Райффайзен Банк Аваль, который по итогам 9 месяцев заработал 4,9 млрд грн прибыли - это в 2,5 раза больше, чем в январе - сентябре 2016-го. Результатом банк обязан масштабной экономии и кредитной политике, ориентированной только на высококачественных заемщиков, говорит предправления Аваля Владимир Лавренчук.





Десятка топ-банков за квартал не изменилась. Единственное заметное изменение - Ситибанк опустился с третьего места на пятое, пропустив вперед французов УкрСиббанк и Креди Агриколь.

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Лидером среди госбанков остался Укрэксибанк. Лучший среди частных финучреждений - ПУМБ Рината Ахметова, заработавший за три квартала 931 млн грн прибыли. В числе прибыльных оказались и два российских банка - Сбербанк (108 млн), и VS Банк (132,6 млн, куплен Сергеем Тигипко уже в четвертом квартале).



Прибыльные, но проблемные



Прибыльными стали и четыре мелких банка, которые по состоянию на 29 ноября не выполняли требование НБУ по минимальному уставному капиталу в 200 млн грн.



Самым преуспевающим из них стал банк Портал, получивший в январе - сентябре 4,5 млн грн прибыли. Для докапитализации банку не хватает 75 млн грн, которые его акционеры должны были внести до 11 июля. Аналогичная ситуация у банков Центр, Поликомбанк, Альпари, Финансовый партнер и Кредит Оптима Банк. Последние два финучреждения ранее заявляли о намерении самоликвидироваться.





Самоликвидация еще не означает, что банк не может быть принудительно выведен с рынка с подачи НБУ. Так было с банком Новый, который также заявлял о желании самостоятельно сдать банковскую лицензию, но по решению Нацбанка ушел в Фонд гарантирования. НБУ отказывает в самоликвидации банкам со статусом проблемного, говорила замглавы Катерина Рожкова.



"Самая главная проблема с ними - источники капитала. Пока мы не убедимся, что источник капитала законный, и что это реальные деньги, мы согласия на докапитализацию не даем - говорила Рожкова в интервью LIGA.net. - Если такие банки не смогут докапитализироваться или не захотят добровольно сдавать лицензии, то большой нагрузки на Фонд в связи с их ликвидацией не будет".



Старые лица



Как и во втором квартале список самых убыточных финучреждений возглавляет четверка - Проминвестбанк, ПриватБанк, Укрсоцбанк и ВТБ. Худшая ситуация у Проминвестбанка - почти 5 млрд грн убытка. Как и в случае с ВТБ, это скорее "плановый" убыток, который ни для кого не стал неожиданностью, считает член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

"ПИБ докапитализировался с большим запасом еще летом 2017 года, - отмечает Шапран. - ВТБ завершит оформление капитализации в первом квартале 2018 года, деньги уже находятся у него на балансе в форме кредитов материнской структуры".

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Укрсоцбанк продолжает разбираться со старыми плохими долгами, убыток (1,559 млрд грн), который за квартал увеличился в 4 раза - это результат применения новой методологии оценке формирования резервов, рассказали LIGA.net в пресс-службе банка.



"Укрсоц стал частью группы Альфа-Банка, у них другие подходы. Политика, которую вели его прежние владельцы (итальянская UniCredit Group. - Ред.) в последние 10 лет была не совсем взвешенной, - говорит глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. - Они купили банк не в самом лучшем состоянии и просто не хотели себе в этом признаваться. По-хорошему, весь плохой портфель валютных кредитов им нужно было давно списать".





Снова в топе убыточных - Кредит Днепр. Банк Виктора Пинчука в первом полугодии сработал с прибылью, но по итогам 9 месяцев 2017-го его общий "минус" достиг 462,3 млн грн. В прошлом году финучреждение также было убыточным, а его аудированный годовой отчет вышел только в июле. Чем он примечателен? Кредит Днепр закончил год с чистым процентным убытком в 213,414 млн грн. Но за три квартала 2017 года банк существенно улучшил ситуацию, перекрыв прошлогодний минус. По итогам третьего квартала банк заработал 92,021 млн грн чистого процентного дохода.

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Для большинства же финучреждений кризис практически закончился - это главный тренд, который можно выделить по итогам третьего квартала, отмечает Шапран.



Косвенно об этом свидетельствует динамика привлечения депозитов физлиц. Практически все крупнейшие финучреждения увеличили свои портфели. Особенно в этом преуспел ТАСкомбанк Сергея Тигипко, который за счет покупок активов банков-банкротов (Диамант Банк, банк Новый) показал прирост в 135%.



