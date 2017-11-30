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НБУ установил официальный курс выше 27 за доллар

30.11.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 14 копеек

На 30 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2701,3930 грн за $100;
3194,9375 грн за 100 евро;
4,6311 грн за 10 руб РФ.

На 29 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2687,1826 грн за $100;
3194,5227 грн за 100 евро;
4,6004 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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