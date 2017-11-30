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Официальные курсы банковских металлов на 30.11.2017

30.11.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 30 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 346818,34 грн;

серебро - 4564,00 грн;

платина - 257983,03 грн;

палладий - 273380,97 грн.

Напомним, на 29 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 347143,68 грн;

серебро - 4587,02 грн;

платина - 254744,91 грн;

палладий - 269524,41 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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