Официальные курсы банковских металлов на 30.11.2017
30.11.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 30 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 346818,34 грн;
серебро - 4564,00 грн;
платина - 257983,03 грн;
палладий - 273380,97 грн.
Напомним, на 29 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 347143,68 грн;
серебро - 4587,02 грн;
платина - 254744,91 грн;
палладий - 269524,41 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
33132
-
6903
-
6712
-
3923
-
3680