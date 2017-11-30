Наличный доллар подорожал на 15 копеек

В четверг, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15,02 коп до 26,9165 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 16,63 коп - до 27,1830 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,02 грн, минимальный курс продажи - 27,12 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,70 коп и составляет 31,7010 грн, средний курс продажи - вырос на 12,47 коп до 32,2950 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,0 коп и составляет 4,183 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9165 27,1830 0,4183 0,4665 31,7010 32,2950 Медиана 26,9500 27,1950 0,4320 0,4650 31,7600 32,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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