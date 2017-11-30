ПриватБанк заявил о фактах подачи фиктивных исков от имени банка

ПриватБанк требует возбудить уголовные производства против авторов судебных подделок

Государственный ПриватБанк подал заявление в Соборное отделение полиции ДОП ГУНП в Днепропетровской области с требованием возбудить уголовное производство относительно выявленных банком фактов подачи неустановленными лицами в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам банка.

Как сообщила служба безопасности ПриватБанка, 23 ноября во время осуществления мониторинга сайта Судебная власть Украины был выявлен факт подачи от имени ПАО КБ ПриватБанк в Хозяйственный суд Днепропетровской области трех исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам.

В банке заявили, что указанные исковые заявления были поданы неустановленными лицами без ведома банка и при отсутствии необходимых разрешений и полномочий.

В судебных делах исковые заявления были оформлены якобы от ПриватБанка и поданы в суд за подписью якобы сотрудника банка.

Аналогичные обстоятельства относительно подделки от имени ПАО КБ ПриватБанк исковых заявлений и подачи их в хозяйственные суды также были зафиксированы в других городах Украины.

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