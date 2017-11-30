 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.78  27.02   EUR:  31.64  32.16
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличный доллар подорожал на 16 копеек

30.11.2017 12:11
В четверг, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16,10 коп до 26,9273 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 18,03 коп - до 27,1970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,12 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,67 коп и составляет 31,7407 грн, средний курс продажи - вырос на 13,70 коп до 32,3073 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,246 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9273

27,1970

0,4246

0,4664

31,7407

32,3073

Медиана

26,9500

27,2000

0,4400

0,4650

31,7850

32,3000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров