Наличный доллар подорожал на 16 копеек

В четверг, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16,10 коп до 26,9273 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 18,03 коп - до 27,1970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,12 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,67 коп и составляет 31,7407 грн, средний курс продажи - вырос на 13,70 коп до 32,3073 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,246 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9273 27,1970 0,4246 0,4664 31,7407 32,3073 Медиана 26,9500 27,2000 0,4400 0,4650 31,7850 32,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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