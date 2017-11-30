Наличный доллар подорожал на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 18,03 коп - до 27,1970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,12 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,67 коп и составляет 31,7407 грн, средний курс продажи - вырос на 13,70 коп до 32,3073 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,246 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9273
|
27,1970
|
0,4246
|
0,4664
|
31,7407
|
32,3073
|
Медиана
|
26,9500
|
27,2000
|
0,4400
|
0,4650
|
31,7850
|
32,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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