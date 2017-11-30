Суд отменил незаконный вывод 1,3 млрд грн из Дельта Банка

Речь идет о кредитах компаниям, аффилированным с ритейлером по продаже электроники и бытовой техники

Суд подтвердил незаконность передачи Дельта Банком имущественных прав по кредитным договорам на общую сумму 1,3 млрд грн компаниям, которые аффилированы с ритейлером по продаже электроники и бытовой техники. Об этом сказано в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд напомнил, что до введения временной администрации Дельта Банк заключил договор о залоге имущественных прав по кредитам физлиц на более 830 млн грн, который обеспечивал выполнение банком обязательств перед ООО Фламенко. Тогда предмет залога был оценен сторонами в сумме 331,55 млн грн, то есть, почти в 2,5 раза меньше чем стоимость имущественных прав.

Аналогичный договор был подписан также и с ООО САВ-Дистрибьюшн о переуступке права по кредитным договорам, заключенным банком с физическими лицами-заемщиками, общей стоимостью более 560 млн грн. По договоренности сторон предмет залога определен в сумме 226 млн грн, то есть, также в 2,5 раза меньше балансовой стоимости.

Уполномоченное лицо ФГВФЛ посчитало указанные договоры ничтожными. Признаки ничтожности указанных договоров подтвердили 17 октября решения Хозяйственного суда Киева по делам №910/83/16 и №910/79/16.

"Эти решения уже вступили в силу - 7 и 17 ноября соответственно, поэтому позволят осуществить реализацию активов Дельта Банка, а полученные средства направить на погашение требований кредиторов банка", - отмечают в фонде.

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