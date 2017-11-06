НБУ ослабил гривню на 3 копейки

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 3 копейки

На 6 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2696,2647 грн за $100;

3143,0358 грн за 100 евро;

4,6146 грн за 10 руб РФ.



На 3 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2693,1378 грн за $100;

3136,1590 грн за 100 евро;

4,6364 грн за 10 руб РФ.



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