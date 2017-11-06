Официальные курсы банковских металлов на 6.11.2017

Нацбанк Украины установил на 6 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 343854,64 грн;

серебро - 4606,57 грн;

платина - 251022,24 грн;

палладий - 270165,72 грн.

Напомним, на 3 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 344506,19 грн;

серебро - 4599,88 грн;

платина - 250731,13 грн;

палладий - 269852,41 грн.

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