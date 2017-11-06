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НБУ запустил новую систему электронных межбанковских расчетов

06.11.2017 10:29
Регулятор запустил новое поколение Системы электронных платежей на межбанке
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) запустил в эксплуатацию новое модернизированное поколение государственной системы электронных межбанковских расчетов - Системы электронных платежей (СЭП) НБУ. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

В течение банковского дня 3 ноября в СЭП-3 было обработано 1,22 млн платежей на общую сумму более 79,7 млрд грн.

Архитектура СЭП перестроена на основе промышленной среды серверов приложений IBM WebSphere, промышленных стандартов JEE и транспортной системы Нацбанка на базе WebSphere MQ.

По состоянию на 1 октября 2017 участниками СЭП были 187 учреждений, из них 93 - банки Украины; 66 - филиалы банков Украины, 27 - Государственная казначейская служба Украины и ее органы; 1 - Национальный банк Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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