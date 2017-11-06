 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ФБР расследует сделки Credit Suisse, ВТБ и BNP в Мозамбике

06.11.2017 10:56
Минюст США и ФБР изучают, не помогали ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать
Фото: EPA

Минюст США и ФБР начали расследование действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas в ситуации с госдолгом Мозамбика. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

"ФБР начало изучать ситуацию, вероятно, с июня 2016 г., когда команда агентов посетила Мапуту, столицу Мозамбика. Подразделение ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика", - пишет издание.

"Прокуроры из столичного офиса минюста США встретились с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и затребовали все документы и письма от этих трех банков", - также сообщает издание.

Правоохранители США встречались с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона, чтобы обсудить транзакции и сделки между инвесторами и Мозамбиком.

Представители Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas отказались от комментариев.

"Минюст США изучает, не помогали ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет WSJ.

Ранее сообщалось, что ФБР изучает возможные транзакции между серверами компании президента США Trump Organization и российским Альфа-Банком.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВТБ Банк, США, Credit Suisse, BNP Paribas
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров