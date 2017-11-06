Citigroup выпустил кредитные ноты под гривневые госбонды
Citigroup Global Markets Holdings выпустил кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 728 млн грн. Общий объем эмиссии увеличен до 2,8 млрд грн. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на сайт Ирландской фондовой биржи.
Ценные бумаги эмитированы 3 ноября по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов) под гривневые ОВГЗ на 728 млн грн со сроком обращения до 14 октября 2022 года.
Ценные бумаги размещены по цене 100,361% номинала. Объем начисляемого полугодового купона равен 51,54 млн грн.
Выплата будет осуществляться в апреле и октябре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.
Это уже восьмой выпуск гривневых нот Citigroup с августа текущего года. За три месяца она провела ряд подобных эмиссий суммарным объемом 2,083 млрд грн:
25 августа 2017 года она выпустила кредитные ноты на 460 млн грн (до 12 июня 2020 года);
1 сентября - на 115 млн грн (до 6 марта 2020);
15 сентября - на 480 млн грн (до 2 августа 2019);
15 сентября - на 51,022 млн грн (до 2 августа 2019);
19 сентября - на 127,3 млн грн (до 2 августа 2019);
20 сентября - на 410 млн грн (до 21 августа 2020);
29 сентября - на 440 млн грн (до 21 августа 2020).
В августе Citigroup выпустила кредитные ноты на 460 млн грн.
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