НБУ признал банк Богуслав неплатежеспособным
Национальный банк Украины (НБУ) отнес банк Богуслав к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации банка. Финучреждение подало в НБУ план реструктуризации, который предусматривал ряд мероприятий с целью докапитализации банка.
Однако на 1 ноября банк не достиг запланированного размера уставного капитала и планируемого размера регулятивного капитала.
Размер регулятивного капитала банка "Богуслав" на 1 ноября был меньше одной трети от минимального уровня, поэтому регулятор был обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
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