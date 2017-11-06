НБУ признал банк Богуслав неплатежеспособным

Банк Богуслав отнесен к категории неплатежеспособных

Национальный банк Украины (НБУ) отнес банк Богуслав к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации банка. Финучреждение подало в НБУ план реструктуризации, который предусматривал ряд мероприятий с целью докапитализации банка.



Однако на 1 ноября банк не достиг запланированного размера уставного капитала и планируемого размера регулятивного капитала.



Размер регулятивного капитала банка "Богуслав" на 1 ноября был меньше одной трети от минимального уровня, поэтому регулятор был обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.



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