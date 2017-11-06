Держатели евробондов ПриватБанка требуют их досрочного погашения

Держатели бондов ПриватБанка на $200 млн требуют их досрочного погашения

Держатели еврооблигаций ПриватБанка, которые были выпущены на $200 млн, требуют их досрочного погашения. Эмитент еврооблигаций ПриватБанка - компания UK SPV Credit Finance - сообщил, что новый трасти направил в банк уведомление о досрочном взыскании долга. Об этом пишет FinClub.



Уведомление отправила компания Madison Pacific Trust Limited, которая стала новым доверенным лицом вместо Deutsche Trustee Company по еврооблигациям ПриватБанка на $200 млн под 10,25% с погашением 23 января 2018 года и на $175 млн под 10,87% с погашением 28 февраля 2018 года.



Она направила в банк уведомление о досрочном взыскании задолженности 2 ноября, а копию - компании UK SPV Credit Finance, которая и раскрыла эту информацию на сайте Лондонской фондовой биржи. Таких уведомлений было два, на каждый выпуск отдельно.



Эмитент опубликовал контактные данные нового трасти, чтобы с ним могли связываться пострадавшие держатели еврооблигаций.



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