НБУ укрепил гривню на 11 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 11 копеек

На 7 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2685,0348 грн за $100;

3111,9553 грн за 100 евро;

4,5953 грн за 10 руб РФ.



На 6 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2696,2647 грн за $100;

3143,0358 грн за 100 евро;

4,6146 грн за 10 руб РФ.



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