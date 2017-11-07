Коломойский судится с НБУ и ПриватБанком
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины (НБУ) и группе СМИ. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные портала "Судебная власть", где указано, что в Печерском районном суде Киева 1 ноября был зарегистрирован иск.
Экс-владелец банка просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.
Ответчиками по иску, кроме НБУ, выступают: компания Риботто, редакция газеты Закон и Бизнес, информационное агентство Интерфакс-Украина, Киевский институт проблем управления им. Горшенина и физлицо Тарас Мирошник.
Вторым ответчиком по иску является ПриватБанк, а третьими лицами выступают компании Инкерия и Инком 2001.
Текст решения суда в реестре сейчас отсутствует. Указано только, что определен состав судей. Текст судебного определения с требования истца пока не обнародован.
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