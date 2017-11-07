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Коломойский судится с НБУ и ПриватБанком

07.11.2017 16:42
Игорь Коломойский подал иск против НБУ, Приватбанка и ряда СМИ
Игорь Коломойский (фото - EPA)

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины (НБУ) и группе СМИ. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные портала "Судебная власть", где указано, что в Печерском районном суде Киева 1 ноября был зарегистрирован иск.

Экс-владелец банка просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками по иску, кроме НБУ, выступают: компания Риботто, редакция газеты Закон и Бизнес, информационное агентство Интерфакс-Украина, Киевский институт проблем управления им. Горшенина и физлицо Тарас Мирошник.

Вторым ответчиком по иску является ПриватБанк, а третьими лицами выступают компании Инкерия и Инком 2001.

Текст решения суда в реестре сейчас отсутствует. Указано только, что определен состав судей. Текст судебного определения с требования истца пока не обнародован.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Коломойский
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