Коломойский судится с НБУ и ПриватБанком

Игорь Коломойский подал иск против НБУ, Приватбанка и ряда СМИ

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины (НБУ) и группе СМИ. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные портала "Судебная власть", где указано, что в Печерском районном суде Киева 1 ноября был зарегистрирован иск.



Экс-владелец банка просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.



Ответчиками по иску, кроме НБУ, выступают: компания Риботто, редакция газеты Закон и Бизнес, информационное агентство Интерфакс-Украина, Киевский институт проблем управления им. Горшенина и физлицо Тарас Мирошник.



Вторым ответчиком по иску является ПриватБанк, а третьими лицами выступают компании Инкерия и Инком 2001.



Текст решения суда в реестре сейчас отсутствует. Указано только, что определен состав судей. Текст судебного определения с требования истца пока не обнародован.



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