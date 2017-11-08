Официальные курсы банковских металлов на 8.11.2017

Нацбанк Украины установил на 8 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341239,42 грн;

серебро - 4549,06 грн;

платина - 245844,33 грн;

палладий - 265907,79 грн.

Напомним, на 7 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341241,07 грн;

серебро - 4541,74 грн;

платина - 247560,21 грн;

палладий - 267160,96 грн.

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