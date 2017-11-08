Deutsche Bank намерен сократить десятки тысяч рабочих мест при помощи внедрения новых технологий

Deutsche Bank может сократить десятки тысяч рабочих мест благодаря внедрению новых технологий с целью снижения издержек. Об этом сообщает Financial Times.



По словам главного исполнительного директора Deutsche Bank Джона Крайана, сейчас в финучреждении работают 97 тысяч человек. Число рабочих в подразделениях по обслуживанию клиентов и в бэк-офисе превышает необходимое количество, убежден он.



"Это вовсе не источник конкурентных преимуществ", - добавил Крайан.



Глава Deutsche Bank подчеркнул, что сокращение штата возможно за счет использования технологий с целью повышения эффективности банковских процессов.



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