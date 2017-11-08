Суркисы выиграли суд против ПриватБанка

Апелляционный суд подтвердил вывод суда первой инстанции о том, что Суркисы не являются связанными с ПриватБанком лицами

Киевский апелляционный административный суд 6 ноября подтвердил решение суда первой инстанции о том, что члены семей братьев Суркисов не являются связанными лицами с ПриватБанком. Об этом сообщает FinClub.



В связи с этим вступило в силу решение Окружного административного суда Киева о том, что банк должен вернуть им их депозиты, которые в декабре 2016 года были конвертированы в капитал ПриватБанка.



Суммарно Суркисы и другие связанные лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ).



"17 мая Окружной административный суд Киева удовлетворил иск семьи Суркисов по обжалованию связанности и взысканию денег ПриватБанка на общую сумму в 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс. 6 ноября Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции", - уточняет пресс-служба регулятора.



НБУ уже подал кассационную жалобу в Высший административный суд и обратился в суд с просьбой приостановить исполнение вышеупомянутого решения КААС до решения спора в кассационной инстанции.



"Мы считаем, что суды первой и апелляционной инстанции нарушили процессуальное законодательство, проигнорировали представленные доказательства по делу и вынесли неправосудное решение. На данный момент изучается возможность обратиться по этому поводу в Высший совет правосудия", - сообщили в НБУ.



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