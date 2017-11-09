Маркарова: Наша цель – продать ПриватБанк через пять лет

Интервью с замминистра финансов Оксаной Маркаровой

Оксана Маркарова - первый заместитель министра финансов. Маркарова руководит аппаратом министерства и занимается бюджетными вопросами. Как представитель Минфина чиновница входит в наблюдательные советы всех четырех госбанков - Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксима и Привата. В 2016 году Оксану Маркарову назначили правительственным уполномоченным по инвестициям, она координирует Офис по привлечению и поддержке инвестиций.



В интервью LIGA.net Оксана Маркарова рассказала о том, как продвигаются поиски главы правления ПриватБанка, когда будет готова стратегия развития госбанков и каким будет бюджет 2018 года.

О ПРИВАТБАНКЕ

- Чем сейчас занимается наблюдательный совет ПриватБанка? Как часто он собирается, что обсуждаете?

- Я вхожу в наблюдательные советы всех четырех государственных банков, но совет ПриватБанка наиболее активный. Как правило, набсоветы в банках, где ситуация стабильная, собираются раз в квартал. Если говорить о ПриватБанке, то я не могу вспомнить месяц, когда бы мы не собирались в режиме видеопереговоров или рабочих совещаний. Мы это делаем даже чаще.

С января у набсовета было параллельно две задачи: с одной стороны, стандартные вопросы по текущим делам, с другой - надо было работать над стратегией и завершением процесса докапитализации банка. В первые полгода также были вопросы, связанные с завершением двух аудитов.

Сейчас вместе с правлением банка мы работаем над новой стратегией развития. Это очень детальный документ, описывающий стратегию развития ПриватБанка в ближайшие пять лет. Ее цель - максимизация стоимости банка для выхода государства из капитала Привата через 5 лет. Документ сейчас находится на завершающей стадии разработки.

- Набсовет ПриватБанка утвердил шорт-лист кандидатов на пост главы правления. Каких кандидатов рассматривает наблюдательный совет? Из каких стран, с каким опытом?

- Мы завершили проведение собеседований. Я не могу рассказывать подробности до того, как решение будет принято, учитывая чувствительность данного вопроса. Мы рассматриваем как украинских специалистов, так и иностранных, наиболее профессиональных. Мы, конечно, хотели бы сделать все быстрее, но качество гораздо важнее. Вместе с советником, которого мы выбрали, мы сейчас очень активно ищем кандидата. Могу сказать, что здесь мы также на завершающей стадии.



- Какой дедлайн по выбору главы правления? Что замедляет процесс поиска?

- После того как предыдущий глава правления объявил о своем уходе, наблюдательный совет сразу начал поиск. Некоторое время занял отбор рекрутера, который нам помогает. Мы движемся настолько быстро, насколько нам позволяют процедуры, в том числе графики потенциальных кандидатов и самого набсовета. Мы же не можем запланировать собеседования на каждый день, но стараемся это сделать как можно быстрее. Как только процедура будет завершена и кандидата выберут, мы сразу же об этом сообщим.

- Наблюдательный совет сейчас общается с представителями бывших владельцев или с бывшими владельцами?

- Мы не общаемся с бывшими владельцами. Вы знаете, что мы проводили оценку кредитного портфеля и нанимали советников. Это консорциум компаний Rothschild & Co, Финпоинт, E&Y, и они провели большую работу как по анализу портфеля, так и по переговорам с бывшими владельцами о реструктуризации. Сам набсовет в переговорах участия не принимает.

- У компании Rothschild & Co закончился контракт, кто сегодня ведет переговоры?

- У нас был контракт, касающийся первой части - оценки портфеля и проведения переговоров. Они представили нам отчет о проделанной работе, сейчас мы его внимательно изучаем.



- Как изменилась модель работы банка с момента его национализации? Есть ли уже в корпоративном портфеле реальные заемщики?

- У банка есть свои конкурентные преимущества, на которых он фокусируется: платежные системы, транзакционный бизнес в целом, работа с физическими лицами, МСБ. Проблемный корпоративный портфель с кредитами, которые были признаны связанными по результатам аудитов, практически на 100% зарезервирован. Этот портфель по большей части не работает, по нему ведется претензионная работа.

Читайте также: Представитель МВФ: Сейчас критический момент для Украины

Живой корпоративный портфель достаточно небольшой. После того как были приняты новые принципы кредитной политики, банк достаточно осторожно движется в этом направлении. Речь, конечно, не будет идти о финансировании гигантских предприятий, но банк немного кредитует малый и средний бизнес.

На сегодняшний день крупнейший актив в портфеле ПриватБанка - это государственные ценные бумаги. Мы бы хотели, чтобы было больше рыночных активов, но здесь важно, чтобы ПриватБанк, возвращаясь к активному кредитованию, правильно построил все функции - риск-менеджмент, комплаенс, кредитную политику. Сейчас на это направлены силы правления и совета.

О СТРАТЕГИИ ГОСБАНКОВ И ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТАХ

- В Финансовом комитете Верховной Рады последние полгода критикуют Минфин из-за того, что до сих пор нет доработанной стратегии развития госбанков. Насколько стратегия как документ критически необходима сегодня, учитывая, что все государственные банки и так постепенно реформируются?

- Стратегия для нас очень важна, но она у нас уже принята с 2016 года. Сейчас в этой стратегии не хватает ПриватБанка. Также в ней в 2016 году была секция об урегулировании проблемных кредитов в банках, но позже она была удалена, потому что предложенный подход не поддержали ни Национальный банк, ни наши международные партнеры. У нас нет сомнений, что эти два пункта надо доработать.

Стратегия требует обновления, и мы начали этим заниматься с марта 2017 года. 20 октября мы презентовали в закрытом режиме на парламентском комитете наше видение проекта обновленной стратегии госбанков, в которой будет часть, касающаяся и ПриватБанка, а также будут предложены варианты решения вопроса с проблемными активами. В настоящее время идет активное обсуждение с коллегами из МФО, НБУ и с наблюдательными советами банков, после чего стратегия будет утверждена Кабмином и опубликована.



- Как поменялись запланированные ранее сроки продажи Укргазбанка и привлечения инвесторов в Ощадбанк и Укрэксимбанк?

- Привлекать международные финансовые институты в Ощадбанк мы по-прежнему планируем в 2018 году, относительно Укрэксимбанка мы рассматриваем разные опции. Укргазбанк, согласно действующей стратегии, мы планировали продать до конца 2017-го. Уже очевидно, что до конца этого года мы не завершим выход государства из банка, поэтому просто немного скорректируем срок в обновленной стратегии. Я думаю, что сроки, безусловно, важны, но все-таки главное - это качество. Мы хотим привлечь покупателя с высокой репутацией, качественного частного владельца, международную финансовую группу для того, чтобы не просто государство вышло, а чтобы использовать эту продажу для привлечения новых серьезных инвесторов в банковский сектор.

- Доля проблемных кредитов в госбанках составляет более 71%. Почему это произошло и как решить проблему?

- Проблемные кредиты в каждом банке образуются в результате обычной деятельности, даже если все процедуры там работают соответственно правилам. Конечно, их доля должна быть управляемая, и внутренние подразделения банка должны справляться с этой проблемой сами. Однако в 2014 году банковская система столкнулась с кризисом. В результате доля проблемных кредитов в портфеле госбанков с 10% резко увеличилась до 70%.

Читайте также: Переток капитала. В каких банках украинцы хранят деньги

Незаконная аннексия Крыма, военная агрессия и оккупация части территории на Донбассе, фактическая потеря российского рынка для многих компаний, девальвация стали причинами резкого ухудшения качества активов банков. В государственных банках к этим причинам добавились так называемые политические кредиты, выданные компаниям, связанным с политиками и чиновниками, которые бежали или были отстранены от государственных позиций, вследствие чего такие кредиты стали проблемными. Высокий уровень NPL (проблемных кредитов. - Ред.) после большого кризиса - не уникальная ситуация для нашей страны. И Ирландия, и Кипр, и Греция - многие страны столкнулись с таким же масштабным банковским кризисом, и большинство из них обратились к централизованному решению этой проблемы. Потому что на самом деле после кризиса одинаково важно как урегулировать проблемные кредиты и получить максимально возможный возврат по ним, так и очистить балансы банков от этих активов, чтобы банки могли и дальше нормально работать и вернуться к кредитованию.

- Недавно Минфин озвучил предложение создать госкомпанию по управлению проблемными активами государственных банков. Почему банки сами не могут справиться со своими NPL-портфелями?

- На самом деле еще два года назад мы хотели создать агентство, в которое можно было переместить проблемные активы госбанков, но это предложение не поддержал Национальный банк и международные партнеры. К небанковской структуре, которую мы предлагали создать, уже не применялись бы нормативы, как к банкам, не было бы постоянной потребности докапитализировать ее за счет бюджета. Мы бы очистили банковские балансы и могли бы быстрее возобновить кредитование. В специализированное агентство одноразово можно было бы переместить токсичные кредиты, которые сформировались до начала 2015 года. В том числе мы предлагали дать законодательно этой структуре более широкие полномочия по взысканию с заемщиков имущества. Однако нам не удалось убедить наших коллег в правильности такого решения. Я уверена, если бы мы создали его в 2015 году, то уже сейчас видели бы лучшие результаты государственных банков.

Проблема NPL обязательно должна быть решена, мы искали и другие решения. Год назад заработал предложенный нами и принятый парламентом закон о добровольной финансовой реструктуризации. К сожалению, пока лишь семь кредитов прошли через эту процедуру. Хотя в той же Турции именно принятие подобного механизма позволило кардинально разрешить проблему и очистить балансы.

Госбанки не готовы продавать или списывать кредиты ниже балансовой стоимости, а без этого большую часть проблемных кредитов невозможно реструктуризировать. Поэтому сейчас вместе с парламентским комитетом мы работаем над тем, как сделать закон максимально эффективным.



- Почему Национальный банк и МВФ против создания агентства по управлению проблемными активами?

- Международные партнеры против создания дополнительной государственной институции, пока не запущено корпоративное управление по международным стандартам во всех банках с государственным участием. Они сомневаются, что в этой структуре мы сможем обеспечить независимое профессиональное управление.

Национальный банк был готов обсуждать создание централизованного инструмента, но для всего банковского сектора, а не только для государственных банков. Тут уже Минфин не был готов, так как этот подход требовал бы огромных бюджетных средств. Соответственно, и регулятор, и международные партнеры в итоге высказались за то, чтобы правильно докапитализировать банки, резервировать неработающий портфель, и каждый из госбанков должен сам продавать/списывать проблемные кредиты. Но, как я уже сказала, государственные банки не готовы списывать кредиты и фиксировать убытки, нанесенные публичным деньгам. В результате мы не видим большого прогресса в урегулировании проблемных кредитов в государственных банках. Есть положительная динамика в Укргазбанке, но и там остается актуальным вопрос, что делать с имуществом, которое оказалось на балансе банка много лет назад по цене, которая на сегодняшний день в разы превышает рыночную.

Читайте также: Побочный эффект. Депозиты готовятся к праздникам

Национальный банк представил на рассмотрение свое видение в форме законопроекта о создании частных компаний по управлению проблемными активами. Сегодня он обсуждается с рынком и международными партнерами. Мы в свою очередь тоже пытались привлечь к работе с проблемными кредитами государственных банков международные частные компании, которые занимаются проблемными активами и реструктуризацией во всем мире. Практически со всеми возможными игроками на этом рынке мы переговорили в течение двух лет, максимально пытались привлечь их или хедж-фонды под их управлением. Но на этой стадии мы не увидели у них заинтересованности в Украине. Для нас предпочтительно, конечно, чтобы частный сектор занимался такими активами и нам не приходилось тратить дополнительные бюджетные средства. Но защита прав кредиторов и судебная реформа - небыстрые изменения.

- Реально ли полностью или частично продать частному инвестору государственные банки с таким большим портфелем проблемных кредитов?

- Безусловно можно, но покупатель минимально оценит такие активы. Он посчитает риски от судебных процессов и связанные с ними репутационные риски. Все это отразится на цене вхождения инвестора в банк не в лучшую сторону. В то же время, если мы видим, что банк данный актив может продать/реструктуризировать индивидуально на лучших условиях, то надо позволить ему сделать это до продажи, чтобы получить лучшую цену. Это и было одной из причин нашего предложения создать централизованное агентство. Такой вариант позволил бы нам быстро передать туда проблемные активы и параллельно привлечь инвестора в очищенный банк с лучшими оценками стоимости. Агентство бы сконцентрировалось на максимальном возврате денег от "проблемки". Мы даже думали, что агентство могло бы сделать информацию о проблемных кредитах максимально прозрачной и публичной - по примеру нашего портала использования публичных средств eData (spending.gov.ua), который мы запустили в сентябре 2015 года и который открыл все транзакции казначейства в режиме онлайн.

О БЮДЖЕТЕ-2018



- Когда Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 2018 года в первом чтении?

- На сегодняшний день бюджет уже подан в парламент. 2 октября бюджетный комитет собрал все депутатские предложения к проекту, получилось 2285 правок на общую сумму свыше триллиона гривень. Министерство финансов отработало их с бюджетным комитетом, и комитет уже подготовил бюджетные выводы для рассмотрения в зале. Первое чтение, где принимаются бюджетные выводы депутатов, должно было состояться до 20 октября. Мы видим, что Верховная Рада пока не рассмотрела их. Если парламент поддержит бюджетные выводы, бюджет возвращается в КМУ и Министерство финансов, и мы его дорабатываем ко второму чтению. Я надеюсь, что задержка в парламенте будет недолгой, мы вернемся в график и в этом году примем бюджет еще раньше, чем в прошлом.

- Доходная часть бюджета 2018 года увеличится на 16%. Доходы, по расчетам Кабмина, вырастут за счет налоговых поступлений. ГФС неофициально говорит, что планы завышены, рост поступлений, показанный в этом году, не может быть бесконечным.

- Планы не завышены, они вполне соответствуют экономическому росту, который мы закладываем. Мы в этом году впервые, кроме индексации акцизов на сигареты на 16,7%, не увеличиваем налоги и не повышаем ставки налогов. Наши ожидания основаны на росте поступлений от НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, ренты.

Читайте также: Бюджет-2018. На что государство потратит 950 млрд грн

Мы рассчитываем на рост бизнес-активности. Я не вижу рисков по доходным статьям, и официально наши прогнозы базируются в том числе на информации от ГФС. Некоторые риски мы уже учли, уменьшив часть чистой прибыли. Для государственных компаний мы снижаем норматив с 75 до 50%, ведь мы видим их потребность в развитии. Мы очень реалистично оценили поступления от налогов и уверены в этих цифрах полностью.

Как показывает этот год, и в прошлом году мы тоже достаточно реалистично оценили доходную часть. Мы полностью выполняем налоговые и неналоговые поступления.

- В следующем году Кабмин прогнозирует получить от приватизации 22,5 млрд грн, несмотря на то что в предыдущие годы доходы от приватизации были минимальными. Как можно надеяться на успешную приватизацию в следующем году?

- В следующем году продажа госпредприятий будет более реалистичной, чем в этом, благодаря новому законопроекту о приватизации (№7066). По сравнению с двумя предыдущими проектами, которые так и не стали законами, этот законопроект получил широкую поддержку всех сил коалиции. После того как будут проголосованы все реформы, мы ожидаем, что подойдем к голосованию приватизационного закона. Он уже прошел одобрение Национального совета реформ и комитета Верховной Рады. Этот закон существенно упростит приватизацию и сделает ее более прозрачной. Он четко определяет, что именно идет на продажу, предусматривает применение электронных торгов. Мы даем возможность инвестору при любых спорах обращаться сразу в международный арбитраж и много других положительных новаций. Мы надеемся на его принятие в первом чтении в первые две сессионные недели ноября.

- Насколько влиятельна с точки зрения бюджета пенсионная реформа? Ее недавно одобрили, а бюджет был составлен и подан раньше.

- В трехлетней бюджетной резолюции и в проекте бюджета-2018 уже была учтена пенсионная реформа. Кстати, так же, как и медицинская и часть новаций в образовательной сфере. И в бюджетной резолюции, и в проекте бюджета трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда на следующий год составит 141 млрд грн, так же, как и в этом году. Пенсионная реформа предусматривает, что в следующие три года трансферт в Пенсионный фонд будет оставаться на уровне 141 млрд грн, несмотря на то что пенсии осовремениваются и растут. Параметрическая пенсионная реформа позволит генерировать больше поступлений в Пенсионный фонд и не увеличивать расходы на покрытие дефицита.

Читайте также: Возвращение в клуб. Как Украина размещала евробонды

После 2021 года начнется снижение расходов, и через семь лет мы должны выйти на бездефицитный Пенсионный фонд. Сравнивая с ситуацией у наших европейских коллег, которые также принимают решения для преодоления дисбалансов пенсионной системы, могу сказать, что это очень амбициозные и положительные пенсионные изменения, и они действительно дают возможность оздоровить публичные финансы в долгосрочной перспективе.



- В бюджете следующего года указывается прогнозный курс доллара. В 2018 году, по расчетам ведомств, средний курс будет 29,3 грн/$, а курс в конце года составит 30,1 грн/$. Многих эта цифра пугает. Значит ли это, что средний курс непременно должен быть не меньше 29,3 грн/$? Какие могут быть последствия для бюджета, если прогноз не оправдается и средний курс будет меньше 29,3 грн/$?

- Бюджет, как известно, не устанавливает курс валют. При построении бюджета используются показатели из макропрогноза, который Кабинет министров утвердил еще в мае. Этот прогноз готовит Министерство экономики с учетом позиции Национального банка и прогнозов МВФ, так как мы находимся в программе. Для того чтобы построить реалистичный бюджет, мы всегда за основу берем консервативный сценарий прогноза. В бюджете курс влияет как на доходы, так и на расходы. Но даже если по итогам года средний курс будет не 29,3 грн/$, а меньше, то это означает, что у нас будет меньше расходов, связанных с валютными расчетами, но и меньше доходов, например от импортного НДС. И даже в таком случае ситуация будет сбалансированной.

- Бюджет составлен исходя из прогноза, что экономический рост достигнет 3%. Какие есть предпосылки для 3-процентного роста в следующем году?

- Развитие промышленности, ускорение украинского экспорта и приток новых инвестиций дадут нам возможность ускорить экономический рост. Уже год работает Офис по привлечению инвестиций InvestUkraine, который вместе с другими министерствами занимается системными вопросами и конкретными проблемами инвесторов. Для того чтобы привлечь новых инвесторов, надо сделать бизнес более комфортным для тех, кто уже работает в Украине. Первыми, кому позвонят новые потенциальные инвесторы, будут компании, которые уже здесь есть.



Читайте также: Doing Business-2018. Как не сойти с дистанции

- За полгода в Украину поступило $711,2 млн прямых иностранных инвестиций. В прошлом году было чуть больше $1 млрд без учета средств, которые ушли на докапитализацию банков. Как именно InvestUkraine привлекает капитал в Украину?

- Когда мы создавали Офис, у нас была задача привлечь $1 млрд в дополнение к тем, которые прогнозируются. Деятельность Офиса точно помогает привлекать инвестиции. Когда инвесторы видят, что есть к кому обратиться, есть диалог с правительством, им легче принимать решения. Наша задача - не ждать, когда об Украине услышат, а приглашать инвесторов. Мы составили список из 500+ компаний мира с высокой репутацией, и мы работаем с этим списком.

- Какой процент компаний из этого списка уже откликнулись и ведут с вами переговоры?

- Мы работаем с инвесторами из области инфраструктуры - General Electric, Hutchison Ports, Greenbrier и многими другими, они в активном диалоге с профильными министерствами, с государственными компаниями. А офис выступает координирующей организацией, особенно там, где идет работа на стыке нескольких министерств и ведомств. Мы работаем с мировыми компаниями в области агробизнеса, инноваций. У нас очень удачный опыт привлечения немецких и австрийских компаний среднего уровня в Западную Украину, куда они переносят часть своих производств. За последние полтора года у нас открылось около 10 новых производств - частей производственных цепочек иностранных автопроизводителей.

Читайте также: Опять не 25. Каким будет курс до конца года

На прошлой неделе я, торговый представитель Украины Наталия Микольская и наши офисы - UkraineInvest и Офис продвижения экспорта - в составе делегации во главе с премьер-министром посетили Глобальный форум в Торонто. Встречи в Торонто были очень результативными. UkraineInvest уже на декабрь планирует приезд в Киев потенциальных инвесторов, в том числе в банковский сектор, страховой и агробизнес.

Кристина Болотова