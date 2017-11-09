НБУ укрепил гривню еще на 12 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 12 копеек

На 9 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2663,6246 грн за $100;

3087,1409 грн за 100 евро;

4,4957 грн за 10 руб РФ.



На 8 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2675,1287 грн за $100;

3092,9838 грн за 100 евро;

4,5763 грн за 10 руб РФ.



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