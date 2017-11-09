Официальные курсы банковских металлов на 9.11.2017

Нацбанк Украины установил на 9 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342009,40 грн;

серебро - 4526,83 грн;

платина - 246651,64 грн;

палладий - 266362,46 грн.

Напомним, на 8 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341239,42 грн;

серебро - 4549,06 грн;

платина - 245844,33 грн;

палладий - 265907,79 грн.

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