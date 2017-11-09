Минфин: Верховная Рада не успела рассмотреть бюджет вовремя
Проект бюджета 2018 года в этом году был подан в Верховную Раду вовремя, 15 сентября, однако депутаты не успели рассмотреть его в первом чтении в указанный законодательством срок. Об этом сообщила замминистра финансов Оксана Маркарова в интервью LIGA.net.
"Первое чтение, где принимаются бюджетные выводы депутатов, должно было состояться до 20 октября. Мы видим, что Верховная Рада пока не рассмотрела их", - говорит Маркарова.
При этом она уточнила, что проект бюджета-2018 уже готов к рассмотрению. "Документ уже подан в парламент. 2 октября бюджетный комитет собрал все депутатские предложения к проекту, получилось 2285 правок на общую сумму свыше триллиона гривень. Министерство финансов отработало их с бюджетным комитетом, и комитет уже подготовил бюджетные выводы для рассмотрения в зале". - сообщила замминистра.
Рассмотрение проекта государственного бюджета Украины на 2018 год Верховная Рада включила в повестку сегодня, 9 ноября. В Минфине рассчитывают, что, несмотря на нарушение сроков, бюджет следующего года будет принят вовремя.
"Если парламент поддержит бюджетные выводы, бюджет возвращается в КМУ и Министерство финансов, и мы его дорабатываем ко второму чтению. Я надеюсь, что задержка в парламенте будет недолгой, мы вернемся в график и в этом году примем бюджет еще раньше, чем в прошлом", - сообщила Маркарова.
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