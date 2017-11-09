Сергея Рыбалку сняли с должности главы финансового комитета Рады

Депутаты проголосовали за снятие Сергея Рыбалки с должности главы финансового комитета парламента

Верховная Рада сняла Сергея Рыбалку с должности главы финансового комитета парламента. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующее постановление N3119 проголосовали 255 депутатов.



Согласно постановлению, депутаты отзывают Рыбалку с должности главы комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в соответствии с его заявлением.



Перед голосованием депутат от БПП Максим Курячий заявил, что такое решение Рыбалка принял, так как открыто производство по поводу того, что предприятия, которыми он когда-то руководил, якобы причастны к торговле с оккупантами и сепаратистами.



Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, попросил своего коллегу из БПП "не нести чушь". "Сергей Рыбалка подал заявление. Это его право как ответственного политика и государственного деятеля", - сказал он.



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