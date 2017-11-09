НАБУ отрицает связь средств Онищенко с "деньгами Януковича"

НАБУ считает незаконной спецконфискацию средств Онищенко со счетов Ощадбанка

Генеральная прокуратура не предоставила ни одного юридически обоснованного объяснения снятия со счетов в Ощадбанке $156 млн, арестованных по так называемому "газовому делу", во исполнение постановления суда совсем в другом производстве. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ не имело бы никаких возражений против конфискации этих средств в пользу государства, если бы уважаемые коллеги из ГПУ, во-первых, доказали, что они действительно имеют отношение к гражданину К., по которому Краматорским судом был вынесен приговор, который собственно и стал основанием для спецконфискации, и, во-вторых, добились отмены ареста, наложенного на эти средства ранее по "газовому делу", - заявили в НАБУ.

Как утверждают в Бюро, то, каким образом средства были конфискованы, поставило под удар должностных лиц Ощадбанка и создало основания для дальнейшего обжалования данного решения со стороны заинтересованных лиц. Само НАБУ получило ряд постановлений, которыми суд обязал детективов зарегистрировать уголовные производства по фактам растраты должностными лицами Ощадбанка путем списания в доход государства денежных средств в порядке спецконфискации по приговору Краматорского суда.

"Обременение, наложенное на денежные средства, действует до тех пор, пока не будет отменено в установленном законом порядке, среди которых отсутствуют причины "конфискации" или "специальной конфискации". Кроме того, специальная конфискация не применяется к деньгам, ценностей и имущества, предназначенных для возмещения вреда, причиненного преступлением. Средства компании Quickpace Limited были арестованы по представлению НАБУ и САП именно с целью возмещения ущерба", - заявили в НАБУ.

В Бюро считают, что в случае вынесения Александру Онищенко обвинительного приговора, это государству смогло бы компенсировать убытки от коррупционной схемы по перепродаже газа. В то же время приговор Аркадию К., не имеет преюдициального значение для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности таким лицом не является доказательством вины других.

"По принадлежности или непринадлежности средств окружению Януковича. Обнаружены и изъяты в ходе следственных действий документы подтверждают, что по соглашению от 06.10.2015 г. компания-нерезидент Prontoservus Limited (компания, подконтрольная Сергею Арбузову), которая была основателем и владельцем компании Quickpace Limited, осуществила продажу доли компании и ее активов непосредственно Александру Онищенко. Учитывая эти обстоятельства, по ходатайству детективов Национального бюро соответствующими постановлениями следователя судьи Соломенского районного суда г. Киева от 24.05.2016 г. был наложен арест на активы указанной компании-нерезидента, находящихся в Украине, а именно на счета компании Quickpace Limited в ПАО Ощадбанк, ПАО Укрэксимбанк и ПАО КБ Экспобанк. На момент ареста на указанных счетах находились денежные средства и облигации внутреннего государственного займа на общую сумму $157 241 352,42 США и 252 184,279 грн", - заявили в НАБУ.

Сейчас детективами НАБУ не установлен ни один факта, который бы указывал на связь компании Quickpace Limited и ее арестованных активов с гражданином Аркадием К. осужденным Краматорским городским судом Донецкой области.

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"Заявления Генерального прокурора о том, что НАБУ якобы "подыгрывает Януковичу" и якобы пытается получить "засекреченное решение суда" в его пользу просто бессмысленными. Эти заявления, к сожалению, никоим образом не объясняют действия должностных лиц Сбербанка, а ссылки Генерального прокурора на "военную тайну" и "секретность" судебного решения Краматорского суда Донецкой обл. выглядят, как попытки скрыть от общественности некоторые факты", - добавили в Бюро.

Ранее в НАБУ заявили, что пытаются установить местонахождение около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали связанной с депутатом Онищенко компании Quickpace, и были арестованы по решению суда от 24 мая 2016 года на счетах в государственном Ощадбанке в рамках расследования так называемого "газового дела".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ хотят получить засекреченное решение суда по спецконфискации, которое может быть использовано для того, чтобы вернуть средства беглому экс-диктатору Виктору Януковичу.

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