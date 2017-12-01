Кредитный пластик: не только удобно, но и экономно

На какие программы лояльности могут рассчитывать владельцы кредитных карт ТАСКОМБАНКА, рассказал Зампредседателя Правления АО ТАСКОМБАНК Алексей Беров

На правах рекламы

Последние годы доля безналичных расчетов в Украине непрерывно растет. К примеру, за первые три квартала 2017 года количество расчетных операций с использованием платежных карт увеличилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следуя тенденциям рынка и уделяя особое внимание инновационным технологиям, мы обновили линейку кредитных карт ТАСКОМБАНКа, самой успешной из которых стала "Большая пятерка". Интерес клиентов к этому продукту мы ощутили практически сразу и это не удивительно, ведь условия по карте стали одними из самых привлекательных. На сегодня она входит в ТОП-3 рейтинга лучших кредитных карт на рынке по версии журнала "Личный счет".

В целом "Большая пятерка" - это не просто кредитная карта, а удобный платежный инструмент на каждый день, который дает возможность клиентам более эффективно управлять своими средствами. Сэкономить на покупках до 2% можно с помощью кешбека. Пользоваться кредитными средствами по карте можно всего лишь за 3,3% в месяц, а льготный период составляет 55 дней и распространяется как для расчетов в POS-терминалах, сети Internet, так и на снятие наличных. Помимо этого, мы предоставили клиентам возможность получать дополнительный доход в виде повышенного процента в размере 7% на остаток личных средств на карте свыше 100 гривен. А новые карты дают не только повышенную защиту доступа к денежным средствам, но и возможность удобной и быстрой оплаты с помощью бесконтактных технологий.

Чтобы порадовать наших клиентов приятными бонусами мы создаем специальные программы. Как раз сейчас проходит совместная акция ТАСКОМБАНКа с Mastercard -"Повертайка". В рамках этой программы рассчитываясь кредитной картой "Большая пятерка" или любой другой картой Mastercard эмитированной ТАСКОМБАНКом каждый клиент получает возможность выиграть деньги! Призовой фонд составляет 100 призов по 500 гривен ежемесячно, а в декабре 10 победителей акции ждут супер-призы - 5000 гривен.

АO "ТАСКОМБАНК" - универсальный коммерческий банк. Сегодня демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов. А также в тройку самых надежных банков по версии издания "Личный счет" и в пятерку банков с наивысшим уровнем надежности депозитов, по версии РА "Стандарт рейтинг". Лицензия НБУ №84 от 24.10.2011 г.