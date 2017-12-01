НБУ ослабил гривню еще на 14 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 14 копеек

На 1 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2715,5849 грн за $100;

3217,6965 грн за 100 евро;

4,6356 грн за 10 руб РФ.



На 30 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2701,3930 грн за $100;

3194,9375 грн за 100 евро;

4,6311 грн за 10 руб РФ.



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