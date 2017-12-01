Официальные курсы банковских металлов на 1.12.2017
01.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 1 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 347649,18 грн;
серебро - 4499,72 грн;
платина - 256622,77 грн;
палладий - 275360,31 грн.
Напомним, на 30 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 346818,34 грн;
серебро - 4564,00 грн;
платина - 257983,03 грн;
палладий - 273380,97 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
44155
-
6975
-
6954
-
4072
-
3751