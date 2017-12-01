Официальные курсы банковских металлов на 1.12.2017

Нацбанк Украины установил на 1 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 347649,18 грн;

серебро - 4499,72 грн;

платина - 256622,77 грн;

палладий - 275360,31 грн.

Напомним, на 30 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 346818,34 грн;

серебро - 4564,00 грн;

платина - 257983,03 грн;

палладий - 273380,97 грн.

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