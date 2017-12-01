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Наличные курсы валют: данные на 10:00

01.12.2017 10:20
В пятницу, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,68 коп до 26,8905 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,85 коп - до 27,1685 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,02 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,18 коп и составляет 31,7825 грн, средний курс продажи - вырос на 7,97 коп до 32,3870 грн. Продать евро дороже можно за 32,01 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,209 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,667 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8905

27,1685

0,4209

0,4667

31,7825

32,3870

Медиана

26,9000

27,1500

0,4380

0,4650

31,8450

32,3700


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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