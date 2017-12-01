Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,85 коп - до 27,1685 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,02 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,18 коп и составляет 31,7825 грн, средний курс продажи - вырос на 7,97 коп до 32,3870 грн. Продать евро дороже можно за 32,01 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,209 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,667 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8905
|
27,1685
|
0,4209
|
0,4667
|
31,7825
|
32,3870
|
Медиана
|
26,9000
|
27,1500
|
0,4380
|
0,4650
|
31,8450
|
32,3700
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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