Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,68 коп до 26,8905 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,85 коп - до 27,1685 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,02 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,18 коп и составляет 31,7825 грн, средний курс продажи - вырос на 7,97 коп до 32,3870 грн. Продать евро дороже можно за 32,01 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,209 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,667 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8905 27,1685 0,4209 0,4667 31,7825 32,3870 Медиана 26,9000 27,1500 0,4380 0,4650 31,8450 32,3700



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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