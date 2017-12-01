Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 27,1597 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,09 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,50 коп и составляет 31,8157 грн, средний курс продажи - вырос на 7,57 коп до 32,3830 грн. Продать евро дороже можно за 32,03 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 4,263 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8800
|
27,1597
|
0,4263
|
0,4664
|
31,8157
|
32,3830
|
Медиана
|
26,9000
|
27,1500
|
0,4400
|
0,4650
|
31,8500
|
32,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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