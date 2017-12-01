Наличный доллар подешевел

В пятницу, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,73 коп до 26,8800 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 27,1597 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,09 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,50 коп и составляет 31,8157 грн, средний курс продажи - вырос на 7,57 коп до 32,3830 грн. Продать евро дороже можно за 32,03 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 4,263 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8800 27,1597 0,4263 0,4664 31,8157 32,3830 Медиана 26,9000 27,1500 0,4400 0,4650 31,8500 32,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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