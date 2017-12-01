Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 1 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,06/27,09*, к 12:00 котировки составили 27,10/27,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,02, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,13.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4620/0,4628, к 12:00 котировки составили 0,4606/0,4614.



Торги по евро начались с котировок 32,2690/32,3048, к 12:00 котировки составили 32,2462/32,2819.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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