Concorde Capital вернули лицензию на Кипре
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) возобновила действие лицензии Concorde Investments, входящей в группу Concorde Capital, на осуществление брокерской деятельности. Решение регулятор опубликовал на официальном сайте вчера, 30 ноября.
Ранее в компании Concorde Investments произошла смена менеджмента. Новый совет директоров утвержден регулятором и компания возобновила операционную деятельность. Игорь Мазепа вошел в совет директоров компании Concorde Investments.
Действие лицензии на осуществление брокерской деятельности компании было приостановлено 11 октября в связи с процедурой смены менеджмента компании.
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