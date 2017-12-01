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Concorde Capital вернули лицензию на Кипре

01.12.2017 12:58
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра вернула лицензию компании Concorde Investments, входящей в группу Concorde Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) возобновила действие лицензии Concorde Investments, входящей в группу Concorde Capital, на осуществление брокерской деятельности. Решение регулятор опубликовал на официальном сайте вчера, 30 ноября.

Ранее в компании Concorde Investments произошла смена менеджмента. Новый совет директоров утвержден регулятором и компания возобновила операционную деятельность. Игорь Мазепа вошел в совет директоров компании Concorde Investments.

Действие лицензии на осуществление брокерской деятельности компании было приостановлено 11 октября в связи с процедурой смены менеджмента компании.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инвестиции, Concorde Capital
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