К закрытию межбанка доллар подорожал на 6 копеек

В пятницу, 1 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,06/27,09, к закрытию котировки составили 27,12/27,16

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,02, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,16.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4620/0,4628, к закрытию котировки составили 0,4629/0,4639.

Торги по евро начались с котировок 32,2690/32,3048, к закрытию котировки составили 32,1724/32,2171.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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