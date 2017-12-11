ПриватБанк может одолжить у НБУ деньги для выплат Суркисам

ПриватБанк может обратиться к НБУ за рефинансированием для выплат семье Суркисов

Национализированный ПриватБанк может обратиться в Национальный банк Украины (НБУ) за получением рефинансирования при необходимости выполнения действий по исполнительному производству о взыскании средств в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи. Об этом пишет УНИАН.



Ранее Государственная исполнительная служба производства открыла производство о взыскании в пользу Суркиса и его семьи средств в размере 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс., конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.



В банке отметили, что располагают информацией о статусе исполнительного производства, однако с учетом завершения календарного года в первую очередь концентрируются на обеспечении выполнения необходимых норм резервирования, перечислении клиентских платежей в бюджеты, обеспечении необходимого уровня ликвидности для выполнения платежей клиентов в преддверии праздников.



9 декабря сообщалось, что Суркисы пока не взыскали 1 млрд грн с ПриватБанка.



Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.



Высший административный суд 16 ноября отказался удовлетворить ходатайство НБУ об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу Суркисов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.