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ПриватБанк может одолжить у НБУ деньги для выплат Суркисам

11.12.2017 14:00
ПриватБанк может обратиться к НБУ за рефинансированием для выплат семье Суркисов
Фото: EPA

Национализированный ПриватБанк может обратиться в Национальный банк Украины (НБУ) за получением рефинансирования при необходимости выполнения действий по исполнительному производству о взыскании средств в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи. Об этом пишет УНИАН.

Ранее Государственная исполнительная служба производства открыла производство о взыскании в пользу Суркиса и его семьи средств в размере 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс., конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

В банке отметили, что располагают информацией о статусе исполнительного производства, однако с учетом завершения календарного года в первую очередь концентрируются на обеспечении выполнения необходимых норм резервирования, перечислении клиентских платежей в бюджеты, обеспечении необходимого уровня ликвидности для выполнения платежей клиентов в преддверии праздников.

9 декабря сообщалось, что Суркисы пока не взыскали 1 млрд грн с ПриватБанка.

Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

Высший административный суд 16 ноября отказался удовлетворить ходатайство НБУ об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу Суркисов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Суркис
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