Еще трем украинским банкам нужна докапитализация

Требование НБУ по минимальному уставному капиталу до сих пор не выполнили банки Центр, Портал и Поликомбанк

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Еще трем украинским банкам нужна докапитализация. Об этом сообщает FinClub.



Месяц назад шесть банков не имели зарегистрированного уставного капитала в 200 млн грн.



В период с 11 ноября по 11 декабря УБРР и Альпари Банк завершили докапитализацию - до 244 млн грн и 200 млн грн, соответственно. А Кредит Оптима Банк на собрании акционеров 13 ноября решил отказаться от банковской лицензии.



По данным Минюста, на 11 декабря уставный капитал банка Центр гражданина Франции Хамеда Алихани составляет 120 млн грн. Уставный капитал банка Портал Игоря Колосницына - все еще 125 млн грн (в октябре решил докапитализироваться на 75 млн грн). Зарегистрированный капитал Поликомбанка семьи Тарасовец - 145 млн грн.



Согласно оборотно-сальдовому балансу банков на 1 ноября, в графе 5004 "Взносы по незарегистрированному уставному капиталу" взносы числились у банка Центр (80 млн грн), но денежных средств в этой графе не было у Поликомбанка и банка Портал.



Национальный банк Украины (НБУ) мог признать эти банки проблемными еще в июле. После этого финучреждениям дается 180 дней для устранения нарушения законодательства. 7 октября зампредседателя НБУ Катерина Рожкова сообщала, что шесть небольших банков работают в режиме ограничений по причине проверки источников происхождения средств для их докапитализации.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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