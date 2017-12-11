Ощадбанк на два дня приостановит прием платежей

Отделения банка 16 и 17 декабря будут работать в режиме консультаций

Государственный Ощадбанк 16 и 17 декабря приостановит прием коммунальных и других платежей через отделения в связи с переходом на новый план счетов бухгалтерского учета. Об этом говорится в сообщении банка.

Отделения банка 16 и 17 декабря будут работать в режиме консультаций. Коммунальные и другие платежи можно будет провести в информационно-платежных терминалах и системе Ощад 24/7, сказано в сообщении.

Ощадбанк переходит на новый план счетов бухгалтерского учета согласно с постановлением Национального банка Украины от 11 сентября 2017 года №89. Постановление предусматривает смену номеров клиентских счетов с целью внедрения новых международных стандартов.

"Это обеспечит повышение прозрачности, надежности, безопасности банковской системы Украины в целом и качества услуг для клиентов в частности", - отмечается в сообщении.

Для минимизации неудобств финальный этап перехода на новый план счетов будет проведен в выходные дни.

Изменения коснутся части сети отделений, которые обычно работают в выходные дни.

Также в банке уточняют, что для Киева дополнительно принято решение о продлении времени работы отделений 18, 19 и 20 декабря на 1 час для предоставления возможности желающим успеть оплатить коммунальные платежи по льготным тарифам (до 20 декабря 2017 года включительно).

Банк предупреждает клиентов об изменении номеров счетов: юридическим лицам будут направлены письменные сообщения с информацией о порядке действий; физические лица будут проинформированы при помощи объявлений в отделениях; соответствующая информация будет размещена на официальном сайте, в Facebook или в веб-банкинге Ощад 24/7 и отправлена SMS-сообщением.

От клиентов-физлиц изменение номеров счетов не требует дополнительных действий.

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