Ярославский подал документы для покупки Проминвестбанка

В Нацбанке сообщили, что 8 декабря пришел пакет документов от бизнесмена Александра Ярославского

Украинский бизнесмен Александр Ярославский подал документы для покупки у российского Внешэкономбанка украинского Проминвестбанка. Об этом сказала замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью БизнесЦензор.

"В пятницу (8 декабря, - ред.) поздно вечером пришел пакет документов от Ярославского. До этого просто было письмо о намерениях. Было несколько встреч. Одна была с самим Ярославским, одна - с его представителями. Мы обсуждали перспективу такой покупки", - сказала Рожкова.

Она объяснила, что в процессе согласования покупки банка НБУ рассматривает риски и состояние потенциального инвестора.

"В процессе согласования покупки любого банка, мы рассматриваем риски репутации и финансовое состояние потенциального инвестора. А также бизнес-план. Без понимания того, что будет делать с банком новый акционер, мы позитивного решения не примем никогда", - сказала она.

Ранее сообщалось, что OTP Group отказалась от покупки Проминвестбанка, подконтрольного правительству России, поскольку этот банк "не генерирует бизнес".

На Проминвестбанк также претендовали российский бизнесмен Павел Фукс и нардеп Максим Микитась. "Мы официально им отказали еще летом", - сказала Рожкова.

По ее словам, претендентов на покупку других украинских "дочек" российских банков пока нет.

Также Рожкова добавила, что на покупку Сбербанка в Украине претендовали два инвестора. "По Сбербанку было два инвестора. Мы им отказали. На покупку ВТБ официально никто не обращался. Пока даже слухов нет в отношении этого банка", - сказала Рожкова.

Проминвестбанк основан в 1992 году. На 1 июля по размеру активов банк занимал 13 место (21,6 млрд грн) среди 88 действующих банков по классификации НБУ.

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