ФГВФЛ показал, как выводили деньги из банка Крещатик

Из банка Крещатик путем схемного погашения кредитов связанным лицам выводилось ликвидное обеспечение

Перед введением временной администрации из банка Крещатик, путем схемного погашения кредитов связанным лицам (они составляли 70% от общего кредитного портфеля), выводилось ликвидное обеспечение. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Только за четыре дня в начале апреля прошлого года кредитный портфель инсайдерских кредитов, которые в основном были выданы компаниям, подконтрольных акционерам Киевской инвестиционной группы (КИГ) и группы Форум, уменьшился на 880 млн грн - с 3,29 млрд грн до 2,41 млрд грн.



"За указанный период банк провел ряд операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля группы КИГ с целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества", - отмечает фонд. Задолженность погашали путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физических лиц, посредством возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.



В дальнейшем перечисленные средства накапливались на текущих счетах двух предприятий группы КИГ - КУА Авалон и Троянда. Затем их направляли на счета предприятий группы КИГ, имеющих кредитную задолженность и высоколиквидное обеспечение, с назначением платежа "финансовая помощь".



Проводились операции по схемному погашению кредитов, которые были выданы группе связанных лиц - Форум. Банк покупал мусорные ценные бумаги. Компании, которые продавали их, полученные средства направляли в уставный капитал вновь созданных фирм. Именно с ними банк заключал договоры об уступке права требования по ранее предоставленным кредитам связанным лицам со снятием обременений с заложенного имущества. Средства возвращались в банк как оплата за указанные договоры уступки права требования.



ФГВФЛ отмечает, что еще одна схема вывода средств из банка крещатик - кредитование связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента - Alesio Universal (связанное лицо - конечный бенефициар Иванов А.А.). Общая сумма полученных кредитных средств составила $31,3 млн. Несмотря на то, что оплату осуществили авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен.



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